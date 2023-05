Gooijer ziet: Audiofestival Oorzaken • 01-10-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

In cultureel centrum De Brakke Grond in Amsterdam heerst dit weekend het oor. Podcasts, installaties, luisteren op het dak, geluidswandelingen en how-to's.

Geluid maakt een bescheiden renaissance door. Terwijl 'kwaliteitsradio' als massamedium zieltogend is, bereiken de niches van podcasts en soundscapes via internet en smartphone ons oor. En die genres floreren, zo is dit weekend en later te horen (en zien) op het geluidsfestival Oorzaken in Vlaams cultureel centrum de Brakke Grond in Amsterdam. Onderdeel van het festival is de hartverscheurend mooie geluidsinstallatie Een Luisterend Oor. De bezoeker neemt plaats in een stoel, grijpt een oude vaste telefoon en luistert via de hoorn naar de opgenomen gesprekken van eenzame ouderen met de vrijwilligers van de Zilverlijn. Terwijl je luistert naar verhalen uit het dagelijks leven van een negentigjarige man, kijk je vanaf de stoel door een aan de muur opgehangen raam waarin zijn uitzicht is geprojecteerd. 'Je bent niet komende, maar gaande,' zegt hij over het leven op late leeftijd. Het is nogal confronterend hem te horen, zittend op die stoel, maar wel mooi. Hij klinkt eenzaam, maar niet ongelukkig.

Er klinkt veel meer dit weekend in de Brakke Grond, vlakbij de Dam, zie hier voor het programma. Ook los van het festival kun je eraan deelnemen: de geluidswandeling voor twee deelnemers met eigen smartphone staat ook online en die kun je op elk moment lopen, geheel opgaand in je eigen gehoor.