Gooijer ziet: Amsterdam-marketing in actie

The Tale of Kat and Dog is een vreemde maar effectieve korte film die toeristen lokt met een meisje, een hond en een dood broertje.

Het is in Amsterdam inmiddels zo ontzettend druk dat de stad besloten heeft om de actieve Amsterdam-marketing in het buitenland stil te leggen: het is wel mooi geweest zo. Die marketing bereikte onze ogen nooit - we zijn tenslotte niet de doelgroep - maar het is voor ons wel grappig om te zien hoe die buitenlanders door de marketeers naar ons toe gelokt werden.Het zeventien minuten durende promofilmpje The Tale of Kat and Dog gaat over de Amerikaanse jonge vrouw Kat, die in het Vondelpark wordt lastiggevallen door het Amsterdamse hondje Joepie. Alle (pop)culturele clichés komen voorbij: kaas, stroopwafels, het woord 'gezellig', Van Gogh, fietsen, de grachten en jenever. Maar de makers hebben die clichés verpakt in een verhaal waarmee je op het eerste gezicht niet scoort bij potentiële toeristen: de dood van het broertje van Kat, dat Amsterdam altijd had willen bezoeken, maar dat nooit zal doen. Het knappe is dat je ergens halverwege het speelfilmpje vergeten bent dat je naar marketing zit te kijken, dus wellicht is het inderdaad een effectieve manier om de stad het onderbewuste van de kijker binnen te loodsen. Het is in elk geval een verfrissend nieuwe vorm van reclame. Oordeel zelf op YouTube