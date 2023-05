Gooijer ziet: Alien voorpret • Film • 24-01-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Op de site alien-covenant.com wordt de volgende editie van het popculturele filmfenomeen Alien driftig voorbeschouwd.

Nog maar 118 nachtjes slapen! Dat is de teneur op fan-site alien-covenant.com – letterlijk, want een countdown-teller tikt de seconden weg tot de bioscooppremière in mei. De eerste Alien-film was in 1979 een bizarre doorstart van de low-budget ruimtevaartkomedie Dark Star uit 1974 van regisseur John Carpenter (The Thing) en schrijver Dan O'Bannon, over een langdurige deep-space missie aan boord van een ruimteschip waar alles onder leiding van de computer Mother hilarisch misgaat. Voorafgaand aan de première van Dark Star maakte O'Bannon zich geweldige zorgen over of men wel zou lachen om de film en omdat hij redeneerde dat horror makkelijker was dan humor, herschreef hij het verhaal een paar jaar later onder de titel Alien. Die film, over een een langdurige deep-space missie aan boord van een ruimteschip waar alles onder leiding van de computer Mother afgrijselijk misgaat omdat er een verschrikkelijk beest aan boord blijkt, kreeg een onverwacht hoog budget – een gevolg van het succes van sciencefictionfilms als Star Wars een paar jaar eerder – en een jonge regisseur die zou uitgroeien tot een van de grote filmmakers van onze tijd: Ridley Scott. De rest, zoals dat heet, is geschiedenis.

Alien was een superieure horrorfilm en is, na vier vervolgfilms (als je de prequel Prometheus meetelt, wat sommige hardline-fans heiligschennis vinden omdat de echte Alien daar niet aan meedeed), nog steeds zeer geliefd onder een grote schare fans. De Xenomorph (het beest) werd door het American Film Institute uitgeroepen tot de beste niet-menselijke movie villain uit de geschiedenis. Zeker nu Ridley Scott is teruggekeerd om Alien Covenant te regisseren, de eerste echte Alien film sinds 1997, is het enthousiasme onder fans groot. Hoewel Covenant tegelijkertijd een soort vervolg is op Prometheus (Michael Fassbender speelt opnieuw de enge robot David), bleek onlangs uit de trailer dat er geen misverstand over hoeft te bestaan dat het een ‘echte’ Alien-film wordt:

De fans op alien-covenant.com hebben inmiddels ieder hoekje en gaatje van de trailer en van de beschikbare foto’s geanalyseerd en het is opvallend dat de makers een vrij coherent verhaal bij elkaar hebben weten te redeneren, zoals ze dat ook ook voorafgaand aan Prometheus zeer succesvol deden. Als je het van tevoren kennen van een film waar je je erg op verheugt een succes kan noemen tenminste. Maar een prestatie is het wel; lees hun teksten en theorieën en verbaas je over hun fantasie. Het is één grote spoiler natuurlijk, dat wel.