Gooijer ziet: 3Doc Hoe werkt je smaak: schokkende niksigheid

Wetenschappers weten het ook en zij proberen ons te behoeden voor dit stomme eetgedrag door onze hersenen om de tuin te leiden, zo leert ons de bizar inhoudsloze 3Doc documentaire Hoe werkt je smaak. Die NPO3 vanavond om 21:40 uur uitzendt.

Samenvatting: een mogelijke remedie tegen onze genetisch aangeboren suikerzucht (suiker is nu eenmaal de meest energierijke voedingsstof op onze planeet) lijkt deels te liggen bij etherische oliën; deze vluchtige stoffen worden door professor Harry Klee gewonnen met zijn tomaten-ruik-machine, die het leukste beeld in deze BBC-documentaire oplevert. Zulke en andere stoffen blijken in staat om, als je ze eet of ruikt, je hersens te doen geloven dat voedsel waarin geen suiker zit, toch heerlijk zoet smaakt. Dus de hoop is dat er ooit op industriële schaal voedsel gekweekt of gemaakt kan worden dat zich veel zoeter voordoet dan het is. Maar dat gaat nog heel lang duren.

Het andere en veel interessantere dat je leert van deze Horizon-documentaire, is dat serieuze televisie over wetenschap de laatste twintig jaar in een bedroevende vrije val is geraakt. Ooit was Horizon het wereldwijde vlaggenschip van wetenschaps-tv maar inmiddels is het ten prooi gevallen aan mooifilmerij en de neiging om geen experts maar alleen mensen zoals u en ik aan het woord te laten wier mening over het onderwerp grotendeels irrelevant is. In The truth about taste, zoals de documentaire oorspronkelijk heet, resulteert dat in een ongelooflijk langdradige optocht van close-ups van monden waarin voedsel verdwijnt, afgewisseld met mensen die vertellen dat ze chocolade zo lekker vinden. Ik heb geleerd dat het ontzettend vies is om heel lang naar HD materiaal van malende kaken te kijken, denk je na een half uur staren. In dat halve uur leerde je verder nauwelijks iets; de niksigheid is echt schokkend en alhier, voor wie dat toch wil ervaren, ook na de live-uitzending te streamen.

Dit veel kortere clipje dat reclamebureau Saatchi & Saatchi voor TEDx

maakte waarin peuters voor het eerst iets geks (ansjovis, augurk) eten, is oneindig veel leuker.

Daarna deze waanzinnig goede Horizon aflevering uit 1996 bekijken, over de laatste stelling van Fermat Dat was wetenschapstelevisie die terecht prijzen won; hier een inleidend artikel van een van de makers.