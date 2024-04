Good Times S01E01: met de grappen zit het wel goed Netflix , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© Netflix

J.B. Smoove speelt na zijn ijzersterke optreden in Curb Your Enthusiasm een taxichauffeur in absurdistische animatiereeks.

Ja, Good Times draait net als de televisieklassieker die in de jaren zeventig op televisie te zien was, om een zwart arbeidersgezin uit Chicago. En ja, een van de executive producers, naast Seth MacFarlane van Family Guy, is de eind vorig jaar overleden Norman Lear: de televisiemaker die de serie ooit bedacht. Maar dan houden de vergelijkingen wel op. Want de scenaristen achter de nieuwe ‘Goede Tijden’, Carl Jones (The Last O.G.) en Ranada Shepard, hebben zich namelijk als doel gesteld om de grenzen ‘eens stevig te verleggen’, staat in een persbericht.

Niet zoals Good Times destijds deed, als een van de eerste series met een goeddeels zwarte cast en met emancipatoire onderwerpen, maar simpelweg door te provoceren. En daar slagen Jones en Shepard best aardig in.

© Netflix

Wie zich afvroeg wat J.B. Smoove na zijn geweldige optredens bij Curb Your Enthusiasm zou gaan doen nu die serie ten einde is? Welnu, in Good Times speelt hij taxichauffeur Reggie, gehuwd met Beverly (Yvette Nicole Brown). De twee ogen aardig gelukkig, maar het leven is wel aanpoten. En in de eerste aflevering heeft Reggie, die behoorlijk corpulent is, last van zijn benen, waardoor hij eventjes niet in de taxi kan rijden. Gelukkig verdient hun dreumes Dalvin (Gerald Johnson) - ja, hun dreumes - centen door op straat drugs te dealen.

© Netflix

Dat leidt al direct tot geestige scènes, waarin concurrenten van Dalvin in zo’n elektrisch kleuterwagentje komen aanrijden voor een drive-by-shooting. Alles is geoorloofd in Good Times. Betaal je de verwarmingskosten niet? Dan loopt de verwarming zo bij je weg: ‘Ik kom wel terug als je de rekeningen hebt betaald.’ Nog erg coherent is het allemaal niet, en de serie voelt bij wijlen misantropisch, maar met de eigenzinnige grappen zit het wel goed.