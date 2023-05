Good Omens komt naar Amazon als miniserie

Amazon geeft groen licht aan een verfilming van Good Omens. De zesdelige miniserie wordt een coproductie met de BBC.

Good Omens is gebaseerd op het gelijknamige boek van Neil Gaiman en Terry Pratchett. Het verhaal speelt zich af in het jaar 2018, wanneer de wereld op het punt staat te vergaan. De kieskeurige engel Aziraphale en de uitbundige demon Crowley zien de aankomende oorlog tussen goed en kwaad echter totaal niet zitten. Ze leven al sinds het begin der tijden tussen de stervelingen op aarde en zijn inmiddels te gehecht geraakt aan hun levens daar. Gaiman zal voor de verfilming zelf aantreden als showrunner en alle zes de afleveringen op papier zetten. Dit in tegenstelling tot zijn nieuwe Starz-serie American Gods , waarvoor Bryan Fuller werd aangesteld als showrunner en scenarist. Gaiman omschrijft Good Omens als het grappigste verhaal over het einde van de wereld dat hij en de inmiddels overleden Pratchett destijds bedacht konden krijgen.