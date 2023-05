Goliath verlengd met een tweede seizoen

Amazon bestelt een tweede seizoen van Goliath. Billy Bob Thornton won onlangs nog een Golden Globe voor zijn rol in de serie.

Het eerste seizoen van Goliath werd goed bekeken op Amazon en Thornton zelf liet na de uitreiking van de Golden Globes al weten graag met de serie verder te willen. Voor het tweede seizoen verandert er wel iets achter de schermen, want bedenker David E. Kelley is niet langer de showrunner. Kelley heeft het momenteel druk met de productie van Big Little Lies op HBO en zit tevens diep in de voorbereiding op de Stephen King-verfilming Mr. Mercedes voor AT&T. Hij zal het tweede seizoen van Goliath wel produceren, maar zijn taken als showrunner worden overgenomen door Clyde Phillips, die eerder werkte aan de Showtime-series Dexter en Nurse Jackie. Thornton is in Goliath te zien als de aan lager wal geraakte topadvocaat Billy McBride. De dramaserie heeft verder nog bijrollen voor onder andere William Hurt (Damages), Maria Bello (A History of Violence), Molly Parker (Deadwood) en Olivia Thirlby (Dredd).