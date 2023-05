Goliath S1: advocaat Billy Bob Thornton slingert met stenen • Amazon , Recensie • 17-02-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

David E. Kelley (Boston Legal) betreedt de wondere wereld van streaming. Billy Bob Thornton (binnenkort te zien in Bad Santa 2) is zijn nieuwe antiheld advocaat.

Het verhaal dat Kelley hier vertelt, is inmiddels overbekend. Een grote boze corporatie lapt de regels aan zijn laars, onschuldige mensen worden benadeeld en een onverwachte held neemt het op voor the little guy. Je zag of las het bijvoorbeeld al in The Rainmaker, dat toevallig binnenkort ook wordt geadapteerd voor televisie . Gelukkig is Thornton heerlijk op dreef als Billy McBride, ooit een niet te kloppen topadvocaat, maar inmiddels een dronken loser, die met veel pijn, moeite en cynisme weer terug op probeert te krabbelen. Ondanks zijn verslofte uiterlijk blijkt McBride een nog altijd niet te onderschatten opponent, ongeacht de gigantische hoeveelheid geld en middelen waarmee de tegenpartij hem probeert te bestrijden.

Kelley heeft er een handje van om zijn series serieus te beginnen en ze daarna speelser te laten worden. De doldwaze taferelen uit de latere afleveringen van Boston Legal zul je echter niet aantreffen, want ook tijdens de zoektocht naar gerechtigheid voor dodelijk bedrijfsongeval, blijven er andere mensenlevens op het spel staan. Toch hebben de personages zelf wel weer gewoon de voor Kelley kenmerkende eigenaardigheden, waardoor ze zo leuk zijn om naar te kijken. De enige acteur bij wie dat wat ver wordt doorgetrokken, is William Hurt. Hij speelt in Goliath bijna een volwaardige James Bond-schurk, inclusief een bizarre tik en een fysieke mismaaktheid. Wanneer de makers hem in de schaduw hullen terwijl hij alles en iedereen in de gaten houdt via zijn werkelijk overal verstopte camera’s, lijkt alleen de kat op schoot nog te ontbreken.

Het kiezen voor een streamingplatform heeft Kelley duidelijk goedgedaan. Scènes hoeven niet langer meer naar een cliffhanger voor de reclame toe te werken en krijgen meer ruimte om te ademen. In feite is Goliath een bijna acht uur durende speelfilm. Waarom Thornton tekende voor de rol laat zich ook makkelijk raden. De acteur duikt nooit op in het type blockbuster dat momenteel de cinema’s overheerst en The Judge – een film waarin hij eveneens een advocaat speelde – trok veel minder bezoekers dan verwacht. Om met het kleinschalige en karaktergedreven materiaal veel mensen te bereiken, moet je tegenwoordig toch echt op televisie zijn en dat lijkt Thornton, getuige ook zijn rol in het eerste seizoen van Fargo, zich nu ten volste te beseffen.

Goliath S1, vanaf 17 februari op Amazon Prime in Nederland