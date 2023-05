Godless: trailer voor western van Netflix

Netflix begeeft zich in het westerngenre met Godless van Scott Frank en Steven Soderbergh.

De miniserie speelt zich af in de stad La Belle, waar vrijwel alle mannen door een ramp in de mijnen om het leven zijn gekomen en vrouwen de dienst uitmaken. De outlaw Roy Goode (Jack O’Connell) is op de vlucht voor zijn voormalige mentor Frank Griffin (Jeff Daniels) en vindt onderdak bij de weduwe Alice Fletcher (Michelle Dockery), zelf ook een buitenstaander in haar eigen gemeenschap. Maar wanneer Griffin en zijn bende op het punt staan de stad te bestormen, moeten echt alle inwoners zich verenigen om te overleven. Godless werd geschreven en geregisseerd door Scott Frank, die onlangs ook een heleboel western-invloeden verwerkte in zijn script voor Logan. Merrit Wever (Nurse Jackie), Thomas Brodie-Sangster ( Game of Thrones ) en Kim Coates ( Sons of Anarchy ) hebben bijrollen.