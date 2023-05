GLOW S01E01: worstelende vrouwen in de eighties • Netflix , Recensie • 23-06-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Worstelcomedy GLOW brengt de eighties terug naar Netflix. De curtain jerker smaakt naar meer.

De jaren tachtig: hoogtijdagen van vrouwenfitness, neon spandex en Hulk Hogan. Geen wonder dat juist op in dat decennium Gorgeous Ladies of Wrestling (GLOW) ontstaat. De nieuwe Netflix Original-serie over de opkomst van deze worstelgroep past helemaal in de eighties revival die begon met Stranger Things, en doet daar productioneel gelukkig niet voor onder. De swingende leader van neon lichtreclames geeft alvast een goed voorzetje.

Ruth Wilder (Alison Brie) verkeert in permanente staat van frustratie als actrice in Los Angeles die maar niet aan de bak komt, terwijl de rekeningen zich opstapelen. Gelukkig heeft ze vriendin Debbie (Betty Gilpin) om op te leunen, behalve dan dat Ruth het doet met Debbies man Mark (Rich Sommer). Als ze dan eindelijk op een onconventionele auditie mag komen, barst Ruth bijna in tranen van geluk uit – tot ze ontdekt waar het voor is. Ze wordt gecast voor GLOW, de nieuwe vrouwenworstelgroep die geleid wordt door louche regisseur Sam Sylvia (Marc Maron). Hoewel ze het ver beneden haar niveau acht, blijft Ruth hangen voor het loonstrookje én de kans om via deze weg toch nog ontdekt te worden.

GLOW werd bedacht door schrijver-producers Liz Flahive en Carly Mensch, die ervaring opdeden bij respectievelijk Homeland en Orange is the New Black en samenwerkten aan comedyserie Nurse Jackie. OINTB-bedenker Jenji Kohan is ook van de partij als executive producer. Niet onbegrijpelijk dat de eerste aflevering van GLOW opent met kritiek op de beperkte rollen die voor vrouwen worden geschreven, met als tegenstrijdigheid dat ook die kleine rolletjes felbegeerd zijn. Ondanks haar bedenkingen is Ruth bereid om in strak gympakje tegen de grond geworpen te worden – zolang ze maar in de buurt kan komen van haar vakgebied. Alison Brie toont wederom haar komisch talent, hoewel ze sterk doet denken aan eerdere typetjes die ze speelde. Toegegeven, het verwende toontje dat ze meeneemt naar Ruth steekt goed af tegen de worstelring vol verschillende vrouwen. Actrices Britney Young, Sydelle Noel, Sunita Mani en Kia Stevens (de enige échte worstelaar onder de actrices) rukken zich los uit de achtergrond met personages waar we ongetwijfeld meer van gaan horen.

De serie wordt begeleid door lekkere synthesizermuziek uit het tijdperk en productiedesign die afwisselend subtiel en hysterisch over the top is. Hoewel de personages geheel fictief zijn, is GLOW dat niet: de Gorgeous Ladies of Wrestling hebben echt bestaan. Ze werden destijds begeleid door professioneel worstelaar Mando Guerrero, en nu wordt de cast van de Netflix-serie getraind door zijn neef Chavo Guerrero Jr. De chaotische start van de worsteldames leidt tot veel hilariteit en de komische timing van de serie is spot-on. Desondanks heeft het ook diepte; Ruth is een complexer personage dan de tweedimensionale typetjes waarvoor ze auditeert.