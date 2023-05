GLOW debuteert op 23 juni op Netflix • Nieuws • 02-03-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Netflix onthulde de premièredatum van GLOW in een eerste teaser. De komische serie is afkomstig van de makers van Orange is the New Black en wordt eind juni beschikbaar gesteld.

De serie werd geïnspireerd door de gelijknamige competitie (GLOW staat voor Gorgeous Ladies Of Wrestling) voor vrouwelijke worstelaars, die in de jaren 80 even op tv te zien was als variant op de succesvolle programma’s met mannelijke worstelaars. GLOW geeft een fictieve blik achter de schermen bij de liga en draait om de werkloze actrice Ruth Wilder, die besluit om zich in strakke spandex te hijsen en met de wekelijkse worstelshow – waarin ook aandacht wordt besteed aan sketches en muzieknummers – alsnog hoopt door te breken. Ruth wordt gespeeld door Alison Brie ( Community , Mad Men ), die tevens op Netflix te horen is in de animatieserie BoJack Horseman . Betty Gilpin ( Nurse Jackie ) en komiek Marc Maron (Maron) hebben bijrollen.

GLOW werd bedacht door Liz Flahive ( Homeland , Nurse Jackie ) en Carly Mensch ( Nurse Jackie, Orange Is the New Black ). Orange is the New Black -bedenker Jenji Kohan is één van de producenten. Het eerste seizoen bestaat uit in totaal 10 afleveringen en is vanaf 23 juni te zien bij Netflix.