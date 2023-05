Glenn Close gecast in nieuwe Amazon-pilot

Emmy-winnares Glenn Close krijgt de hoofdrol in Sea Oak, een nieuwe tv-pilot afkomstig van streamingdienst Amazon.

Het project wordt omschreven als een komische dramaserie in het momenteel ontzettend populaire zombie-genre . Close geeft in de proefaflevering van Sea Oak gestalte aan tante Bernie, een zachtaardige vrouw die tijdens een inbraak bij haar thuis op tragische wijze om het leven komt. Ze weigert echter definitief dood te gaan en is vastbesloten om als zombie wraak te nemen, waarbij ze als eerst een aantal dingen eist van haar familieleden. De pilot werd geschreven door George Saunders, auteur van boeken als Lincoln in the Bardo en 10th of December. Close speelde op tv eerder een gastrol in The Shield. Daarnaast was ze vijf seizoenen lang met Rose Byrne te zien in de advocatenserie Damages.