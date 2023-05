Girls S06: The End. Leven zonder zekerheden • Ziggo , Recensie • 18-04-2017 • leestijd 3 minuten • bewaren

Hannah gaat haar eigen weg. En dat is oké.

En zo, met een kleine overwinning en een vredig zogende zoon genaamd Grover, nemen we afscheid van Girls en van hoofdrolspeelster Hannah Horvath (Lena Dunham), die gedurende zes seizoenen van gepamperde en egocentrische dochter uitgroeide tot een egocentrische en gepamperde jonge moeder.

Juist die standvastigheid is één van de sterkste elementen van Girls, op het eerste gezicht het zoveelste verslag van een handvol vriendinnen die zich staande probeert te houden in New York. Het grote verschil (en het andere sterke element): de vier jonge vrouwen in kwestie zijn niet altijd even sympathiek (juist vaak helemaal niet), maar wel heel herkenbaar.

Hannah blijft Hannah. De Hannah die in de pilot nog het geld bestemd voor de schoonmaakster in eigen zak stak nadat haar ouders (Becky Ann Baker, Peter Scolari) de financiële navelstreng hadden doorgeknipt, is dezelfde Hannah die in de finale haar moeder verwijt dat ze nooit een normale jeugd heeft gehad. Wat niet betekent dat Hannah geen vorderingen heeft gemaakt. Maar dan wel met babystapjes.

Was er een zesde seizoen nodig? Niet echt. Het einde van het vijfde seizoen voelde ook al als een seizoensfinale: redelijk hoopvol, maar niet afgerond, net zoals in het echte leven.

Toch lukt het Dunham en co om, na een wat geforceerde start, het zesde seizoen tot een bevredigend einde te brengen. Zelfs al is een onverwachte zwangerschap wel een heel voor de hand liggend plotmechanisme om Hannah te dwingen eindelijk serieus naar haar leven, en haar vriendschappen, te kijken.

Shoshanna (Zosia Mamet) legt in de voorlaatste aflevering Goodbye Tour, nadat Hannah per ongeluk haar verlovingsfeestje is binnen gewalst, precies de vinger op de zere plek. Hannah is verontwaardigd dat ze niet was uitgenodigd, maar Shosh is niet onder de indruk. Hannah vond het immers ook niet de moeite om haar van haar zwangerschap op de hoogte te stellen. De vriendschap (‘uitputtend, narcistisch en uitermate eentonig’) kost Shoshanna meer dan dat het haar oplevert. Voor haar is de kous daarmee af.

Niet alle vriendschappen zijn voor altijd. Dat werd vorig seizoen al duidelijk toen Hannah ontdekte dat haar goede vriendin Jessa (Jemima Kirke) een relatie had met haar vorige vlam Adam (Adam Driver). Werd de achteloos coole Jessa – zo’n vriendin waarop je zowel trots bent als jaloers – in het eerste seizoen nog de hemel in geprezen, in de laatste twee seizoenen werd ze neergezet als een licht psychopathische nymfomane. (De bizarre film die Jess en Adam over hun stormachtige relatie en Hannah maakten kunnen we maar beter helemaal vergeten).

Toch geeft seizoen zes, Jessa en Hannah iets van afronding, evenals Ray (Alex Karpovsky), de enige echte goedzak uit de serie, die gelukkig de eer aan zichzelf hield door de egocentrische Marnie (Allison Williams) te dumpen.

De toekomst van Marnie, Hannah en baby Grover blijft ook na de finale onzeker, al is voor alle partijen wel duidelijk dat hun experimentele gezinnetje op het platteland geen lang leven beschoren is. Maar ze zijn er in ieder geval mee bezig.

Uiteindelijk ging Girls over zekerheden die niet zo zeker bleken te zijn: de intense, bijzondere vriendschappen waarvan je dacht dat ze nooit zouden doven, de bruisende en onverbiddelijke metropool waarvan je dacht dat je er altijd zou wonen. De werkelijkheid loopt anders. En dat is oké.

Girls S1-6, bij Ziggo Movies & Series XL