Gina Gershon krijgt gastrol in Empire

Volgens Variety krijgt Gina Gershon een gastrol in Empire. Ze zal te zien zijn in de achtste aflevering van het huidige seizoen.

Hoewel Gershon in het dagelijks leven ook aardig kan zingen en dansen, geeft ze in de muzikale dramaserie gestalte aan een kledingontwerpster, die met het platenlabel in zee gaat voor een modeshow. Het personage wordt omschreven als hard en compromisloos, maar met een zwakke plek voor haar 8-jarige dochter. Gershon is bekend van haar rollen in erotisch getinte films als Bound en Showgirls. Op televisie was ze te zien in series als Rescue Me en How to Make It in America. De actrice is in goed gezelschap, eerder werden voor het derde seizoen al gastoptredens van muzikanten als Mariah Carey, Sierra McClain en Birdman aangekondigd. Rapper French Montana zou na zijn eerdere gastrol mogelijk straks terugkomen voor nog meer afleveringen. Ook Taye Diggs ( Private Practice ) en Phylicia Rashad ( Jean-Claude van Johnson ) zijn in de nieuwe reeks te zien.