Gilmore Girls-bedenker tekent bij Amazon

Amy Sherman-Palladino (Gilmore Girls) sluit een nieuwe deal met streamingdienst Amazon.

Het gaat om een meerjarig contract, waarbij ze samen met haar man Daniel Palladino een aantal nieuwe series voor Amazon zal gaan ontwikkelen. De VOD-dienst heeft enorm veel vertrouwen in het tweetal, omdat hun eerste pilot (The Marvelous Mrs. Maisel) heel goed werd ontvangen door de kijkers van Amazon Prime . The Marvelous Mrs. Maisel speelt zich af in de jaren 50 en draait om een keurige huisvrouw (Rachel Brosnahan uit House of Cards) die tot ieders verbazing het podium opklimt om haar geluk te beproeven als komiek. De proefaflevering was met een score van 4,9 uit 5 een van de best beoordeelde pilots die Amazon ooit heeft voortgebracht. Aan de hand van die beoordeling werd besloten om direct twee seizoenen te bestellen , iets dat de VOD-dienst nog nooit eerder deed.