Gezien op YouTube: Paprika’s met worst, afvaltips en een parodie op de trends van 2016 • 06-01-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

YouTube leent zich uitstekend voor uiteenlopende onderwerpen, presentatievormen en hersenkronkels.



Basketbal op straat: een mixtape



Het bedrijf AND1 produceert vanaf de jaren 90 basketbalschoenen en aanverwante artikelen. Op YouTube worden hun mixtapes goed bekeken: dat zijn compilaties van basketbalwedstrijden op straat. Wie bijvoorbeeld weleens in New York of Chicago is geweest zal zich vast die omheinde geasfalteerde sportveldjes herinneren, waar het ‘echte’ basketbal nog wordt gespeeld, en waar de NBA-sterren van nu hun eerste trucjes leerden. Vergelijk het maar met de straten van Betondorp, waar Johan Cruijff zijn eerste balletje trapte.

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=emGyWjHY3AA[/embed]





Big Meals Small Places: maak echte Italiaans-Amerikaanse recepten!



Komiek Sal Governale werkt bij The Howard Stern Show. Sinds enige tijd heeft hij dit YouTube-kanaal, waarop hij laat zien hoe je met slechts een kleine oven heerlijke gerechten kan klaarmaken, met dikwijls Italiaanse invloeden: de Governale’s komen oorspronkelijk uit Sicilië en exploiteerden in Long Island in de staat New York een pizzeria. Maak bijvoorbeeld eens het recept Sausage and Peppers: ook wel bekend uit The Sopranos (Aflevering ‘The Ride’). Italianen die niet meer in Manhattan wonen, reizen jaarlijks af naar Elizabeth Street – gelegen in Little Italy – voor het feest ter ere van de Napolitaanse heilige St. Gerardus. En eten dan dus paprika’s met worst, op een ‘hero‘ stokbrood.

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=k9NFkbho9Ss[/embed]





Slechte dieettips: hoe je het niet moet doen



Nu het nieuw jaar is begonnen, hebben de fitnesscentra flink wat advertentietijd op televisie en radio ingekocht. Er wordt naarstig ingespeeld op ‘ons’ schuldgevoel: we hebben ons tijdens de feestdagen weer eens laten gaan. Wil je overigens weten hoe je niet moet afvallen, kijk dan het onderstaande filmpje. Tipje van de sluier: er zijn dus mensen die parasieten inbrengen, die het vuile werk moeten doen. Plus nog drie andere domme en wanstaltige diëten.

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=O8qFTvze1tk[/embed]





Een progressieve nieuwszender op YouTube: laat je informeren



Wie zich in dit tijdperk van post-truth – feiten doen er nauwelijks nog toe, zo lijkt het soms – wil blijven informeren kan terecht bij YouTube-kanalen als The Young Turks. Dit is een progressieve nieuwszender, vergelijkbaar met The Daily Show , maar dan zonder de satire. Urgente problemen worden hier onder de loep genomen. Een van de nieuw aanwinsten is Shaun King, een van de voornaamste journalisten van New York Magazine en een fervent tegenstanders en criticaster van Donald Trump.

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=BpB_iCereSw[/embed]





Wat waren de belangrijkste trends in 2016: een parodie



Ene MadYock heeft dit eclectische filmpje geplaatst waarin hij een selectie heeft gemaakt van de belangrijkste trends van 2016. Die worden vervolgens op de hak genomen en verenigd in een nogal psychedelische montage waarin zelfs Adolf Hitler tot dansen wordt gebracht. En waarin de Mannequin Challenge met de grond gelijk wordt gemaakt. Overigens is het filmpje zelf ook een gedrocht, maar dat maakt het niet minder vermakelijk.

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=gR1xpg1smso[/embed]