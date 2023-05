Gezien op YouTube: Karma, jeugdtaal en de hardste schreeuw • 20-01-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

YouTube leent zich uitstekend voor allerlei uiteenlopende onderwerpen, presentatievormen en hersenkronkels. Elke week bespreken we een vijftal opzienbarende kanalen of filmpjes.

1 Een (onterechte) boete met succes aanvechten

Dit is nu een typisch voorbeeld van karma: een onschuldige burger krijgt zonder rede een boete, en vecht deze met succes aan in de rechtszaal. En dat allemaal vanwege het filmen van politiewerk. De agenten die tijdens de rechtszaak aanwezig zijn, glimlachen tijdens de uitspraak als boeren met kiespijn. Dat betekent overigens niet dat dit soort onrechtmatigheden – onterechte boetes en diepgaandere uitwassen – verdwijnen in de Verenigde Staten. Kijk maar hoeveel moeite je moet doen om zo’n zaak aanhangig te maken bij de rechtbank – een dag vrij nemen, een bezwaar insturen etc.

2 Hoe kom je onder een verkeersboete uit?

Larry Stefanuik is wat je noemt een zelfbenoemd juridisch expert. Deze voormalige politieagent geeft in zijn instructievideo’s tips over hoe je bijvoorbeeld een verkeersboete kan aanvechten. Dat heeft al zin – in Amerika welteverstaan – als je 15 kilometer of minder boven de maximale snelheid hebt gereden. Overigens benadrukt de beste man wel dat je zijn tips niet moet verwarren met juridisch advies.

3 Korte cursus hedendaagse jeugdtaal

Het is een cliché: zodra je de dertig bent gepasseerd verlies je de jeugdcultuur uit het oog. Als je nog wel dat ongebreidelde verlangen hebt om de (straat)taal van nu te leren kennen, dan ben je hier aan het juiste adres. Twee presentatoren behandelen een reeks termen – ook bekend uit de popmuziek. Zoals ‘bae’: een verkorting van Babe (before anyone else). Een soort beste vriend dus. En ‘bands’: duizenden dollars. Of ‘thirsty’ een synoniem voor geil.

4 Wereldrecord augurkstaren

Met enige fantasie kan je zelf nieuwe categorieën voor wereldrecords bedenken. De redacteuren van het Guiness Book of World Records zullen je voorstellen echter vaak wegzetten als oninteressant. Dus dan betreft het een wereldrecordpoging voor spek en bonen – en dat kan ook een record zijn nietwaar? Wie eet de meeste spek en bonen… Enfin: in dit filmpje gaat het om een augurk, en hoe lang je daarnaar kan staren.

5 Wie heeft de hardste schreeuw?

Deze Nederlandse vlogger genaamd Infidelamsterdam beklaagt zich op zijn kanaal over de keur aan ‘hoe leer ik grunten’-filmpjes op internet – grunten is overigens de zang die je vaak hoort bij metalmuziek. Hij vindt dat deze narcisten vooral bezig zijn met het etaleren van hun eigen talent, hoewel hij dat zelf ook (niet onaardig) doet. Op zijn kanaal is trouwens ook een verslag te vinden van de ‘best growl’ wedstrijd: diegene met de beste schreeuw gaat naar huis met een prijs.