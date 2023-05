Gezien op YouTube: grenscontroles, (vroegere) filmsets en excentrieke kerstbomen • 14-12-2016 • leestijd 3 minuten • bewaren

Youtube leent zich uitstekend voor allerlei uiteenlopende onderwerpen, presentatievormen en hersenkronkels. Elke week bespreken we een vijftal opzienbarende kanalen of filmpjes.

Gekweld door grenscontroles: hoe je de grenswacht te slim af kan zijn



In Amerikaanse staten als New Mexico en Arizona – die grenzen aan Mexico – vinden regelmatig grenscontroles plaats ver van de grens. Medewerkers van Homeland Security plaatsen tientallen kilometers verderop ongrondwettelijke wegafzettingen, op zoek naar illegale immigranten en drugs. Dit leidt tot grote ergernis bij (vooral) witte Amerikanen. Die worden ook te pas en te onpas aangehouden. Massaal delen ze hun ongenoegen op YouTube. In dit filmpje kan je zien wat je dan zoal moet doen: niet meewerken en kalm blijven. Je staat naar alle waarschijnlijkheid vooraan in een file met andere auto’s. Zolang je niet naar de door de grensbewaking afgezette parkeerplaats rijdt kunnen ze vanwege de drukte vaak niets anders doen dan je door laten rijden.



De slag bij Waterloo is als staren naar de open haard



De slag bij Waterloo wordt jaarlijks nagespeeld. In dit filmpje – een uitstekend voorbeeld van contemplatieve amateurcinema – wordt deze strijd tussen Napoleon en de Zevende Coalitie verbeeldt vanuit het perspectief van een Schotse brigade. Het zijn mannen die zich gekleed in historisch correct uniformen – ze hebben alles nauwgezet bestudeerd – onderdompelen in wat je een sublieme historische ervaring zou kunnen noemen. Inclusief de lange percussiegeweren die waren uitgerust met bajonetten. Misschien komt dit uiteindelijk wel dichterbij de (historische) realiteit op 18 juni 1815 dan de gemiddelde Hollywoodfilm. Echte gevechten zijn namelijk ook doorspekt met verveling. Vergelijk het filmpje dan maar met het staren naar een open haard. Zo aangenaam voelt dit tachtig minuten durende verslag waarschijnlijk voor (amateur)historici.



Zon, zee en uitzicht op een vroegere filmset: villa Malaparte



Filmmaker Jean-Luc Godard liet zijn Le Mépris – de minachting – in 1962 afspelen tegen de achtergrond van villa Malaparte op het rotsachtige eiland Capri. Deze prachtige woning, opgetrokken in moderne Italiaanse stijl, eist uiteindelijk zelf ook een rol op in het meesterwerk. Het is dan ook een architectonisch hoogstandje, gebouwd op een grillige klif. Wie vandaag de dag een bezoek wil brengen aan het bouwwerk komt echter bedrogen uit: villa Malaparte bevindt zich aan de andere kant van het toeristische gedeelte van Capri. Je zou een boot kunnen huren, als het getij het toelaat evenals je portemonnee – op het eiland is alles prijzig. Maar je kan ook dromen, over je eigen vakantiewoning, met uitzicht op zee (en de villa). Zoals in het onderstaande filmpje van een Italiaanse makelaar uit 2013. Als je goed oplet, dan zie je de woning rechtsonder.



Een schaap in wolfskleren: playbacken op Vanessa Carlton



YouTube is ook een springplank voor performancekunstenaars. Met een druk op de knop bereik je meteen een (potentieel) publiek. Dit filmpje komt uit de diepe krochten van het medium, met een als knuffelwolf uitgedost iemand. Deze aaibare verschijning – gefilmd op een donkere slaapkamer? – begint te playbacken en mee te deinen op het zoetgevooisde Thousand Miles van Vanessa Carlton. Althans, van echt playbacken kan geen sprake zijn: het kostuum heeft geen bewegende kaaklijn. Dit wordt ook opgebiecht onderaan het filmpje, evenals het verzoek of je blijft kijken tot het spetterende einde.



Met een excentrieke kerstboom vermijdt je de sleur van de feestdagen



Wie nog niet in de kerststemming is kan bij Marko Andruss terecht. Deze YouTuber achtte het noodzakelijk om een compilatie te maken van excentrieke kerstbomen. In deze slideshow passeren een reeks aparte woonkamerversieringen de revue. Van vierkante installaties, tot kerstbomen op de kop. De motivatie voor dit filmpje is onduidelijk: viert Andruss de creativiteit? Vast niet. Nee, hij wil ons zeker waarschuwen voor de sleur die de feestdagen kunnen zijn. Dat kan je dus vermijden door het dit jaar net iets anders te doen.