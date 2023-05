Gezien op YouTube: Boerderijbewoners, kersthaters en vleesetende planten • 23-12-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Ga de straat op en fotografeer de FBI



Wie in de Verenigde Staten bepaalde beveiligde gebouwen fotografeert, zoals kantoren van de FBI, zal worden aangesproken. Soms gebeurt dat op begripvolle wijze, meestal wordt de filmer geïntimideerd of zelfs aangehouden. Op YouTube zijn er talloze Amerikanen te vinden, die in het kader van het eerste grondwettelijke amendement – daar valt ook de persvrijheid onder – de straat opgaan. Je mag net als in Nederland in Amerika gewoon filmen op de openbare weg. Dat weerhoudt FBI-agenten op locatie er in dit geval niet van om allerlei onwaarheden uit te spuwen. En daarmee wordt weer eens bevestigd hoezeer machtsmisbruik soms eerder regel dan uitzondering is.



Zelfvoorzienend wonen: verbouw en kook je eigen groente



Hollis en Nancy wonen samen met hun ‘fur baby’ – een hondje – op een zogenoemde homestead. De vertaling hiervoor is hoeve of woonstee; een soort boerderij, kortom, waar het echtpaar alles zelf verbouwd – ze zijn dus grotendeels zelfvoorzienend. ‘Het verbouwen van je eigen voedsel is als het printen van je eigen geld’, aldus Hollis. Op hun kanaal vind je allerlei tips. Nancy deelt haar liefde voor koken – waaronder ‘Asian Redneck Fusion’ – met het publiek. Hollis laat zien hoe je groenten oogst in containers. Het leidt tot een behoorlijk intiem inkijkje in hun provinciaalse doch interessante leven.



Zes geestige redenen om kerst te haten



Er zijn onnoemelijk veel redenen om kerst te haten. In het onderstaande geestige filmpje krijg je er zes voorgeschoteld. Waaronder dat gevoel dat kerst elk jaar zo vroeg al op de deur klopt – net als Sinterklaas overigens. Sommige radiozenders doen hier gewillig aan mee, waardoor je al voordat de feestdagen aanvangen wordt ‘verblijd’ met een breed scala aan kerstliedjes. Het vieren van kerst wordt daardoor een soort perpetuum mobile: het spreidt zich uit over het hele jaar, en houdt zichzelf daardoor in stand.



Je tong laten zakken in een vleesetende plant: is dat gevaarlijk?



De Venusvliegenvanger is een vleesetende plant. Zo’n groene stengel met vlijmscherpe bladen die je wellicht kent van de Super Mario spelletjes. In het onderstaande filmpje besluit ene Earthling1984 zijn tong diverse malen tussen de twee stekelige grijpers te steken. Onder begeleiding van een bombastische soundtrack – dat werkt wel overigens. De eventueel (pijnlijke) afloop blijft een verrassing.



Een obscene lofzang op de feestdagen



Je zou het zo gek niet kunnen bedenken of iemand heeft het op YouTube geplaatst. Zo zijn er allerlei amateurmusici die bekende kerstliedjes parodiëren. Zoals All I Want For Christmas Is You. Verruil in dit geval ‘you’ met ‘food’ of wat dacht je van ‘poo’. Er zijn meerdere voorbeelden te vinden. De onderste is misschien wel het meest obsceen. Of zoals de makers zelf stellen: een shitlied dat past bij een shitperiode.