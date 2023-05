Gezien op Youtube: De bodegakat, comfortabele vliegreizen en de verbeelding van oudejaarsavond • 30-12-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Leer het langzaam uitstervende New Yorks!



Doordat het New Yorkse accent langzaam verdwijnt, verliezen bekende New Yorkse uitspraken als forget about it hun charme. Dit is te wijten aan gentrificatie – welgestelde gezinnen, vaak van buiten stad, nemen de wijken Manhattan en Brooklyn over. De vroegere middenklasse – de brandweermannen, politieagenten en vuilnismannen die wel met het dialect spreken – kunnen zich een woning binnen de stadsgrenzen niet veroorloven. Zij verhuisden in de loop der jaren naar Long Island en New Jersey waar hun kinderen vaak ABM (Algemeen Beschaafd Amerikaans) leren spreken. Gelukkig is er YouTube: krijg meer inzicht in het New Yorks via deze korte cursus.

De bodegakat: een hygiënische oplossing



In New York zijn sommige ratten groter dan capibara’s. Dus heb je meteen een verklaring waarom elke bodega – een lokale kruidenier die 24 uur per dag open is – is uitgerust met een huiskat. De winkel is gevuld met eetwaren die zo’n dienstkat, die steevast uitbetaald krijgt in eenheden tonijn en kalkoen, moet beschermen. Een kat op de loonlijst is uiteindelijk dus hygiënischer dan rattenkeutels in je voedsel. Op Instagram vind je overigens een verzameling bodegakatten terug, uit alle vijf stadsdelen: @bodegacatsofinstagram

Het vliegtuig wordt een vijfsterrenhotel: een decadente reiservaring



Een appartement huren in een jumbojet? Bij Etihad Airlines kan het. Het onderstaande filmpje is een weergave van zo’n krankzinnige, peperdure en decadente reiservaring. Dit is de vlucht van Sydney naar Abu Dhabi. Deze reis, die normaliter zo’n 14 uur in beslag neemt, wordt met je eigen bed en flatscreentelevisie een stuk comfortabeler. De filmer, ene Eddie Khoo, registreert de luxe: er is zelfs een uitgebreide menukaart, privébediening en een badkamer (met douche!) aan boord.

New Orleans: de stad die altijd swingt



New Orleans is zo’n stad die op je bucketlist moet staan. Een plek waar altijd gefeest wordt. Daar werd de televisieserie Treme , een echte aanrader, opgenomen. Met onder meer de muziek van de Rebirth Brass Band. In het onderstaande filmpje zie je hoe de stad rijk is aan afterparty’s, en hoe men in de vroege uurtjes nog swingt. Voorbijgangers beginnen (nog) spontaan te dansen, en in de band is (nog) ruimte voor improvisatie. Zo vormen muzikanten en muziekliefhebbers een bijzonder euforisch geheel.

Oudejaarsavond in de sitcom: van Frasier tot How I Met Your Mother



Voor een sitcom is de jaarlijkse kerst- en oudejaarsavondaflevering onvermijdelijk. In dit filmpje wordt dat moment belicht wanneer er wordt afgeteld. Soms zijn personages eenzaam en onderweg, zoals Don Draper in Mad Men (een uitzondering op de regel: de rest van de fragmenten zijn sitcoms). Soms moet er worden gehaast, zoals in Frasier. In deze ruime minuut komen verder nog onder meer The Simpsons , Big Bang Theory en How I Met Your Mother voorbij. En je kan aan die beelden ook een conclusie verbinden: Amerikanen vieren oudejaarsavond na al die jaren nog steeds op dezelfde wijze.

