Get Me Roger Stone van Netflix heeft trailer • Nieuws • 29-03-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Netflix onthult de trailer voor hun documentaire over Roger Stone. Stone wordt gezien als de ‘ontdekker’ van Donald Trump.

De uitgesproken Stone is een strateeg, lobbyist en consultant voor de Republikeinse partij. Hij was in het verleden al adviseur bij de campagnes van Richard Nixon en Ronald Reagan. Stone heeft zelfs een tatoeage van Nixon op zijn rug, deze liet hij nog geen tien jaar geleden zetten. Stone is al sinds de jaren 80 een goede vriend van de huidige Amerikaanse president en wordt in sommige kringen ook de 'Trump-fluisteraar' genoemd. Hoewel hij de campagne van Trump in 2015 verliet, is hij nog altijd een groot aanhanger van de president, die hij in de jaren 80 al probeerde over te halen de politiek in te gaan. Met Get Me Roger Stone duikt Netflix in het brein van de meestermanipulator en geeft men een nieuwe kijk op de veranderingen in de Amerikaanse politiek.

Get Me Roger Stone werd geregisseerd door Morgan Pehme, Daniel DiMauro en Dylan Bank en was vorige maand te zien op het Tribeca Film Festival. De film komt 12 mei naar Netflix.