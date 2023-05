The Get Down – Part II heeft officiële trailer • Nieuws • 10-03-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

De resterende afleveringen van het eerste seizoen van The Get Down zijn vanaf 7 april te bekijken op Netflix. De officiële trailer neemt je opnieuw mee terug naar de jaren 70.

Het tweede deel pakt de draad weer op in 1978, een jaar na de gebeurtenissen uit het eerste deel. Terwijl de discomuziek New York overheerst, is er in The Bronx een nieuw geluid ontstaan. Een aantal jonge muzikanten wordt opgezogen in een culturele revolutie en krijgt de kans om hun naam definitief te vestigen. Maar ze moeten dan wel echt alles geven, om zich succesvol te kunnen navigeren door een wereld vol gevaarlijke gangsters en gierige platenbazen. De serie over de opkomst van het hiphopgenre werd bedacht door Baz Luhrmann, bekend van films als Romeo + Juliet, Moulin Rouge! en The Great Gatsby. Rollen zijn er voor onder andere Justice Smith, Herizen F. Guardiola, Shameik Moore en Jimmy Smits. Part II bestaat opnieuw uit 6 afleveringen.