You Get Me: nergens buiten de lijntjes • Netflix , Film , Recensie • 25-06-2017

You Get Me is een film die we al vaker hebben gezien: knappe brave tiener maakt één foutje en komt vervolgens niet meer van de onenighstand af.

'You get me,' claimt de verleidelijke Holly (Bella Thorne) die blonde hunk Tyler (Taylor John Smith) heeft opgepakt na een uit de hand gelopen ruzie met zijn lieve vriendinnetje Alison (Halston Sage). Een wilde nacht in een villa met zwembad later blijkt het gekijf op een misverstand te berusten. Maar Holly laat zich uiteraard niet zo eenvoudig meer aan de kant zetten.

Fatal Attraction light dus, duidelijk gemaakt voor een jong publiek. De zwoele scènes blijven allemaal erg braaf, en ook de wraakacties van Holly ontaarden nergens in gekookte konijnen – zoals Glenn Close dat dertig jaar terug deed toen Michael Douglas haar na een slippertje afwees.

You Get Me is een Netflix-original die nergens buiten de lijntjes van het geijkte sjabloon voor dit soort films gaat. Elke volgende scène laat zich ruim van tevoren bedenken (zou die slimme vriendin met een bril die doorheeft dat Holly een beetje gek is het volgende slachtoffer worden?) en zowel dialogen als spel overstijgen nergens modaal. Alleen psycho Bella Thorne, tot nu toe vooral bekend als talent in sitcoms op de Disney Channel, lijkt iemand van wie we in de toekomst nog wel meer zullen horen (op de IMDb heeft zij voor volgend jaar maar liefst tien projecten gepland staan).

We kunnen de makers (eerder verantwoordelijk voor MTV-serie Happyland) gebrek aan originaliteit verwijten. Maar voor de tienerdoelgroep die bij de naam Glenn Glose de schouders ophaalt, is You Get Me anderhalf uur onschuldige afleiding met een vertrouwde behoudende boodschap: wie op relationeel gebied een scheve schaats rijdt, komt zeker in de problemen.

You get me, vanaf 23 juni op Netflix