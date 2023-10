Get Gotti S01E01: smeuïge anekdotes van gangsters Netflix , Serie , Documentaire , Recensie • 24-10-2023 • leestijd 2 minuten • 380 keer bekeken • bewaren

Bijzonder onderhoudend drieluik draait om de opmaat naar de arrestatie van een van de grootste maffiabazen die New York ooit kende.

In drie afleveringen toont documentairemaker Sebastian Smith het kat-en-muisspel dat voorafging aan de arrestatie van de New Yorkse maffiabaas John Gotti in december 1990. De eerste aflevering begint in 1985: Gotti is dan nog niet een maffiadon, maar staat al wel bekend als een onverschrokken moordenaar met een gokverslaving. Wanneer maffiabaas Paul Castellano wordt vermoord, dan denken veel ingewijden dat Gotti erachter zit. En dat de New Yorker zich vrij snel hierna min of meer manifesteert als de nieuwe leider, komt niet als een verrassing.

Opvallend is hoe fictie en realiteit steevast in elkaar overlopen: Gotti krijgt ruzie met Castellano omdat twee van z’n secondanten drugs verhandelen. En dat is not done bij de maffia, zie alleen al de plot van The Godfather (1972). Logischerwijs zit Get Gotti ook vol met al dan niet expliciete verwijzingen naar andere verbeeldingen van de maffia, zoals Goodfellas (1990). Hoewel de getuigen zelf ook niet in een maffiafilm zouden misstaan. Vooral de ex-criminelen die Smith aan het woord laat blijken enorm camerageniek. Oneliners vliegen op de kijker af, zoals ‘de hele stad was van hem’ en ‘we groeiden samen op en beroofden trucks’.

Ook de andere kant, de agenten en strafpleiters die Gotti achter tralies probeerden te krijgen, kan er wat van: ‘Hij deed alsof hij een loodgieter was maar reed in een Mercedes van 60.000 dollar.’ En: ‘Hij leek op de Godfather en kleedde zich als de Godfather.’ Het is in die zin evident dat Get Gotti leunt op dat soort smeuïge anekdotes. En die anekdotes komen nog beter over als je je personages filmt op bijzondere plekken. Zo filmt Smith een ex-diender in zijn bruine auto onder een brug. Op zo’n schimmige plek komt een verhaal over schurken nog beter tot zijn recht.

Ja, Get Gotti is cartoonesk, maar dat komt ook omdat de maffioso bijna ogen als cartoons; als stripfiguren die dingen doen die het daglicht niet verdragen. Is dit nu romantisering van misdaad? Deels. Maar de serie heeft ook een fatalistisch karakter: je weet dat het fout afloopt. Dat is vrijwel altijd het geval in dit misdaadgenre.

