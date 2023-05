In gesprek met Markoesa Hamer (De aflossing) • 26-04-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

In De Aflossing vechten twee broers hun verleden met elkaar uit. Actrice Markoesa Hamer speelt de vriendin van één van hen.

Je speelt een rol in ‘De aflossing’. Waar gaat de film over?

De aflossing gaat over twee broers. De oudste is bankier en de ander een activist. En dat botst natuurlijk. De twee hebben elkaar al in tijden niet gezien, totdat ze elkaar tegen het lijf lopen op de begrafenis van hun vader.

Wat is jouw rol in het verhaal?

Ik speel de vriendin van de activist. Mijn personage is echt zo’n pittige tante: heel alternatief, echt het tegenovergestelde van truttig. Daarnaast heeft ze een klein crimineel verleden. Zo komt ze op een gegeven moment net iets te makkelijk een hotelkamer binnen die niet van haar is.

Wat sprak jou zo aan in dit verhaal?

Ik heb zelf net een huis gekocht. En dan ben je dus ook opeens afhankelijk van een bank. Toen ik het script las, stond ik echt op het punt zelf activist te worden. Ik dacht: oh man, het kan allemaal zo veel zuiverder.

Is er een moment tijdens de opnames geweest dat je is bijgebleven?

Mijn personage heeft een camper. In een bepaalde achtervolgingsscène moest ik midden in de nacht door Aken rijden met acht collega’s dubbelgeklapt achterin de auto. Het was een superleuke ervaring, maar wel spannend hoor. Ik moest rijden, op de weg letten, acteren en ook nog eens zorgen dat niemand zijn nek zou breken!

Telefilm: De aflossing, NPO 3, woensdag, 20:30 uur