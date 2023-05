Georgina Campbell wordt leading lady in Krypton • Nieuws • 06-09-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Na Smallville gaat de volgende Superman -prequel nog verder terug in de tijd. De Britse actrice Georgina Campbell zal de vrouwelijke hoofdrol spelen in Krypton , dat zich afspeelt op de thuisplaneet van de stripheld.

Campbell is gecast als Lyta Zod, de dochter van legergeneraal Alura Zod. Lyta is zelf ook werkzaam als militair en heeft een geheime relatie met Seg-El, Supermans toekomstige grootvader. Seg-El is op Krypton uit de gratie geraakt en vecht om zijn familienaam weer in ere te herstellen. Met de rol van Lyta Zod maakt Campbell haar debuut op de Amerikaanse televisie. Eerder won ze een BAFTA voor de televisiefilm Murdered by My Boyfriend. Binnenkort is ze te zien in het derde seizoen van Broadchurch en in de bioscoop maakt ze volgende zomer haar opwachting in de nieuwe King Arthur -film van Guy Ritchie.

Krypton is momenteel in ontwikkeling bij zender SyFy. De serie heeft nog geen verdere castleden. De pilot werd bedacht en geschreven door David S. Goyer. Goyer ontwikkelde eerder tv-series als Flashforward en Da Vinci’s Demons en was (co)scenarist van de filmscripts voor onder meer Blade , Batman Begins en Man of Steel.