Geoffrey Rush is Einstein in trailer voor Genius • Nieuws • 16-01-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

National Geographic neemt het leven van Albert Einstein onder de loep in Genius. Bekijk Geoffrey Rush in de trailer.

Rush heeft al ervaring met het spelen van briljante individuen, hij won ooit een Oscar voor zijn performance als pianovirtuoos David Helfgott in Shine. In Genius is hij echter niet de enige die gestalte geeft aan Einstein; acteur Johnny Flynn ( Clouds of Sils Maria ) speelt de Duitse wetenschapper in zijn jongere jaren. Genius is gebaseerd op de geprezen biografie Einstein: His Life and Univers e – geschreven door journalist Walter Isaacson – en zal tien afleveringen lang zowel zijn wetenschappelijke als persoonlijke perikelen in beeld brengen. Emily Watson ( The Theory of Everything ) is te zien als zijn vrouw Elsa Einstein. Achter de schermen van de serie zijn zwaargewichten Ron Howard en Brian Grazer betrokken als producenten. Het tweetal werkte eerder aan bejubelde films als Apollo 13 en A Beautiful Mind. Howard zal de eerste aflevering van Genius ook zelf regisseren.

Genius is de eerste gescripte dramaserie gemaakt door National Geographic. Elk seizoen zal zich gaan richten op een ander genie. De eerste aflevering uit de reeks over Albert Einstein debuteert in april van dit jaar.