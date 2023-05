Geoffrey Rush gecast als Albert Einstein in Genius • Nieuws • 16-08-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Oscarwinnaar Geoffrey Rush zal gestalte geven aan Albert Einstein in Genius. Het project wordt gebaseerd op de geprezen biografie over de beroemde wetenschapper - geschreven door journalist Walter Isaacson – en de productie start volgende maand in Praag.

De serie zal tien afleveringen lang de wetenschappelijke prestaties en persoonlijke perikelen van Einstein in beeld brengen. Rush krijgt in de cast gezelschap van zanger en acteur Johnny Flynn ( Lovesick , Clouds of Sils Maria ), die de wetenschapper zal spelen tijdens zijn jonge jaren. De eerste van de tien afleveringen wordt geregisseerd door de eveneens Oscarwinnende Ron Howard, regisseur van Apollo 13 en A Beautiful Mind. Howard is op tv ook producent van onder meer Arrested Development , maar dit wordt de eerste keer dat hij een aflevering van een tv-serie daadwerkelijk zelf regisseert.

Rush brak in 1996 definitief door als acteur met zijn Oscarwinnende rol als de briljante pianist David Helfgott in de film Shine. Vervolgens was hij nog te zien in onder meer Shakespeare in Love , The King’s Speech en als Barbossa in de Pirates of the Caribbean -films. Genius is één van de eerste gescripte dramaseries van National Geographic, dat momenteel ook werkt aan een Michael Crichton-verfilming . In elke seizoen van de serie zal een ander genie aan bod komen, waarbij Einstein dus de spits afbijt.