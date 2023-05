Géén video in de tijdlijn • 17-06-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Mediaoverzicht 17 juni: internetgebruikers willen (anders dan veel uitgevers denken) helemaal geen video in hun tijdlijn. Plus: Olav Mol over vrouwen in de Formule 1.

NRC Handelsblad citeert uit het Digital News Report van het Reuters Institute. Belangrijke conclusie: voor één op de acht ondervraagden zijn sociale media de belangrijkste nieuwsbron (51 procent gebruikt sociale media minstens een keer per week voor nieuws). Opvallende conclusie: de ondervraagden moeten niets van video hebben! In Nederland wil slechts 17 procent via video nieuws consumeren. Een video kijken duurt te lang, en de gebruikers worden gek van de commercials.

De Volkskrant spreekt Formule 1-commentator Olav Mol (Sport 1/Ziggo Sport/Veronica), onder meer over vrouwen in de Formule 1. Dat zou nog wel eens gevaarlijk kunnen worden – en niet om de vrouwen, aldus Mol. ‘Als mannen en vrouwen tegen elkaar moeten gaan racen, zullen de kerels hun plekje harder dan hard verdedigen, puur omdat er vrouwen meedoen. Dan krijg je gevaarlijke situaties.’