Geen derde seizoen voor misdaadserie Aquarius

Aquarius met David Duchovny is na twee seizoenen ten einde gekomen. NBC zal de misdaadserie niet terugbrengen voor een derde reeks.

McNamara had naar eigen zeggen in totaal zes seizoenen in zijn hoofd zitten voor Aquarius , maar die lijken er dus nooit meer te gaan komen. Duchovny komt binnenkort wel weer terug op televisie, volgend jaar pakt hij voor David Lynch zijn oude Twin Peaks -rol weer op in de revival van het misdaadmysterie. Daarnaast lijkt ook een nieuw seizoen van The X-Files aanstaande. Verder dook hij onlangs op in een aflevering van Better Things op FX, waarin hij werd herenigd met Californication -collega Pamela Adlon.