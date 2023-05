Geen derde seizoen voor Marco Polo op Netflix

De ontdekkingsreis van Marco Polo is definitief ten einde gekomen. Netflix stopt na twee seizoenen met de historische dramaserie.

Marco Polo was in 2014 één van de eerste series die Netflix lanceerde op de globale markt. De show van scenarist John Fusco ( Spirit: Stallion of the Cimarron ) speelt zich af in de 13de eeuw en draait om de handelaar en ontdekkingsreiziger Marco Polo (Lorenzo Richelmy) en zijn aanvaringen met Kublai Khan, de leider van het Mongoolse Rijk. Khan werd gespeeld door Benedict Wong, die onlangs nog een bijrol had in de film Doctor Strange. Netflix stak heel veel geld in het eerste seizoen van Marco Polo , dat vervolgens net genoeg kijkers trok om er nog een tweede reeks achteraan te plakken. Het tweede seizoen , met een bijrol voor toekomstig Star Trek Discovery-actrice Michelle Yeoh , verscheen afgelopen juli op Netflix, maar werd uiteindelijk niet zo goed bekeken als de voorgaande reeks.