Geek Girl S01E01: nerd én topmodel, het kan! Netflix , Serie , Recensie

De premisse van deze Brits-Canadese coming-of-age-serie over een nerd die zich transformeert tot topmodel is nogal flauw en vaker beter gedaan.

Tiener Harriet Manners (Emily Carey) omschrijft zichzelf als ‘een nerd’. Ze kan zich, zoals zoveel pubers, niet voorstellen dat er ooit iemand zal zijn die haar mooi vindt. Het enige probleem, zoals wel vaker in dit soort verfilmingen van young-adult-romans, is dat actrice Carey zomaar zou kunnen doorgaan voor een topmodel. Dat is ook precies de crux van Geek Girl: nerd wordt superster op de catwalk. In de openingsscène krijgen we daar al een glimp van zien, als Manners in de voice-over prevelt dat ze ‘onzichtbaar moet zijn om erbij te horen’. Haar modellenwerk verbloemt haar werkelijke identiteit, zoiets.

Maar voordat Manners wordt ontdekt schetsen de makers haar leven. Ze is op school dus allesbehalve populair. Ze heeft wel een voorliefde voor mode. En ze heeft zoals iedere tiener in melodrama’s een aartsvijand, in de vorm van Lexi (Mia Jenkins). Als haar vriendin Nat (Rochelle Harrington), die graag als model wil werken, Manners uitnodigt voor een modeshow, dan wordt Manners door een stupide samenkomst van omstandigheden ontdekt. ‘Ze is een ster, maar dat weet ze nog niet’, mompelt een van de modemensen. Dat Manners in beginsel een nerd is kan niet genoeg worden benadrukt.

© Ray Burmiston / Netflix

Het meest irritante aan Geek Girl zijn de pathetische bespiegelingen van Manners. Zoals wanneer ze zich opmaakt voor de modeshow en in de voice-over verzucht: ‘Focus, dit doe je voor Nat.’ Of wanneer ze een knap mannelijk model tegenkomt op een trap: ‘Wacht, keek hij nu echt naar mij?’ Het lijkt heel intelligent, telkens dat onderliggende commentaar op de scène, maar wie erdoorheen prikt moet concluderen dat Geek Girl meer van hetzelfde is.