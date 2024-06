Gangs of Galicia (Clanes): trailer voor Spaanse misdaadserie van Netflix

De Spaanse misdaadserie Gangs of Galicia (in eigen land bekend als kortweg Clanes) is vanaf vrijdag 21 juni te zien op Netflix en de vod-dienst onthulde vandaag de officiële trailer. Gangs of Galicia speelt zich af in het stadje Cambados, waar de komst van advocate Ana (Clara Lago) niet onopgemerkt blijft. Ana heeft ervaring bij een groot advocatenkantoor in Madrid, maar wil nu in Cambados zoeken naar antwoorden op vragen omtrent de dood van haar vader. Ze komt in contact met Daniel (Tamar Novas), de zoon van een veroordeelde drugscrimineel die de leiding heeft over de Padín-clan terwijl zijn vader in de gevangenis verblijft. Verdere rollen zijn er voor Xosé Antonio Touriñán (Cuñados), Chechu Salgado (The Laws of the Border) en Melania Cruz (Malencolía). De serie is geïnspireerd door een waargebeurd verhaal en werd geschreven door onder meer Jorge Guerricaechevarría (30 Coins). De regie was in handen van Roger Gual (Las Chicas del Cable).