Gangs of Galicia (Clanes) S01E01: generieke Galicische thrillerreeks

© Jaime Olmedo / Netflix

Een strafpleiter en een drugsdealer lijken naar elkaar toe te groeien in soapy misdaaddrama.

Het landschap van de Spaanse kustprovincie Galicië leent zich uitstekend voor grootschalige drugsmokkel, blijkt in Gangs of Galicia (Clanes). Dikke bosrijke heuvelruggen grenzen direct aan lange stranden. Wie op de hielen gezeten wordt door de kustwacht duikt zo de wildernis in, die fungeert als een permanente schuilplaats. De familie van Daniel (Tamar Novas) zwaait al jaren de scepter in het gebied. Daniels vader zit vast in de gevangenis, en hij neemt voor nu de honneurs waar. Novas' personage wordt in de serie neergezet als een sympathieke beroepscrimineel; als een zakenman die zijn zaakjes behoorlijk op orde heeft.

Dat is ook de crux van de serie, want Daniel moet verliefd worden op de idealistische strafpleiter Ana (Clara Lago). Hij mag dus niet te ruw en sociopathisch overkomen.

Niettemin verschijnt Ana op een dag in Cambios, Daniels dorp. In de openingsscène is eerder te zien hoe haar vader op open zee wordt vermoord. Hij zat in getuigenbescherming en had meer op zijn kerfstok dan Ana vermoedde. De advocate gaat op onderzoek uit en belandt in Galicië. Al aan het einde van de eerste aflevering wordt een romance tussen Ana en Daniel gesuggereerd. Ana krijgt, al dan niet geveinsd, meer respect voor de drugsdealer; Daniel vindt haar intellect aantrekkelijk. Zoiets.

© Jaime Olmedo / Netflix

De makers van Gangs of Galicia combineren in die zin de conventies van de telenovela (de Spaanstalige soap) met die van de thriller. En gieten die combinatie in een ietwat generieke vorm. De serie oogt voorspelbaar, als meer van hetzelfde. Met irritante bombastische muziek die de ‘spanning’ moet onderschrijven. Het leven in Galicië werd weleens interessanter verbeeld, zie bijvoorbeeld de thriller Las Bestias (2022, te zien bij verschillende streamingdiensten), over een boerengezin dat zich verzet tegen een windmolenpark.