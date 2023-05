Game of Trones-makers komen met Confederate

HBO heeft onthuld dat David Benioff en D.B. Weiss hun monsterhit Game of Thrones zullen opvolgen met Confederate.

Net als The Man in the High Castle zal Confederate zich afspelen in een alternatieve tijdlijn. Dit keer zien we een parallelle wereld waarin de Zuidelijke Staten (de Confederatie) van Amerika zich destijds succesvol hebben losgemaakt van de Noordelijke Staten (de Unie). En daardoor is slavernij vandaag de dag nog altijd legaal in de Zuidelijke Staten. De serie volgt verschillende mensen en groepen door deze nieuwe wereld. Benioff en Weiss zijn de show al jarenlang aan het voorbereiden en treden allebei weer aan als showrunners. Het tweetal heeft Nichelle Tramble Spellman (Justified, The Good Wife ) en Malcolm Spellman (Empire, het aankomende Foxy Brown ) al aangesteld om te helpen met de scenario's.