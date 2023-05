Game of Thrones S07E01: 'Dragonstone' – **** • Serie , Recensie • 17-07-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Goed nieuws: 385 (!) dagen na de laatste aflevering van het vorige seizoen is Game of Thrones éindelijk terug.

SPOILERS!

Aan de andere kant, wellicht zijn deze kortere seizoenen eigenlijk een zegen. Hoewel we uiteráárd het liefst zoveel mogelijk tijd in Westeros zouden spenderen, was het tempo van de verschillende verhaallijnen de afgelopen seizoenen af en toe nogal uit balans. Liever dertien strakke afleveringen om de serie mee af te sluiten dan twintig rommelige. All killer no filler , als het ware.

Daarnaast is het totale budget per seizoen gelijk geblijven en de snelle hoofdrekenaar leidt daaruit af dat het budget per aflevering veertig procent hoger is. De makers hebben dan ook extra veel spektakel beloofd, van het soort dat we vorig jaar in de aflevering ‘Battle of the Bastards’ kregen.

Zover is het echter nog niet met deze eerste aflevering. Nadat Arya in een geweldige openingsscène vóór de credits haar wraak op de Frey’s compleet maakt, volgt vooral een uiteenzetting van de nieuwe situatie in Westeros. En dat is heel welkom, want in het (letterlijk) explosieve slot van het vorige seizoen is een flinke hoeveelheid spelers en plotlijnen van het toneel verwijderd.

Voor de duidelijkheid loopt Cersei zelfs létterlijk over een enorme landkaart om de verschillende facties te duiden: ze mag nu dan wel Koningin van de Zeven Koninkrijken zijn, maar ze wordt van verschillende kanten belaagd door de alliantie van Daenerys, Olenna Tyrell en Ellaria Sand.

Tegelijkertijd is het Noorden zich weer aan het hergroeperen rond de Starks, met Jon Snow aan het hoofd. Die heeft echter geen oog voor de situatie in het zuiden, maar concentreert zich volledig op de komst van de White Walkers en hun ijskoude zombieleger. (Met zombiereuzen!)

Tussen deze grote lijnen door zit de aflevering vol met allerlei sterke karaktermomenten. Zo schittert Sam in een hilarisch vieze montagescène, kaapt de 11-jarige Lyanna Mormont wederom een scène door een kamer vol bebaarde mannen de les te lezen en wordt The Hound geconfronteerd met de gevolgen van een van zijn daden in seizoen vier.

Tot slot zien we toch nog wel iets van het grotere budget terug in de scène waar we al jaren op wachten: de terugkeer van Daenerys naar Westeros. Na haar aankomst bij Dragonstone – voorheen het kasteel van Stannis, maar van oudsher de zetel van de Targaryens – krijgen we een tour waarin we de imposante vesting gedetailleerder dan ooit zien. Keiharde kastelenporno.

En oh ja, onder Dragonstone blijkt een enorme voorraad drakenglas – naast Valyriaans staal het enige materiaal dat White Walkers kan doden – te liggen, dus een ontmoeting tussen Jon en Daenerys lijkt niet ver weg…

Maandag 17 juli, v.a. 21:00 uur, Ziggo Movies & Series XL