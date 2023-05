Game of Thrones schroeft tempo op • Nieuws • 24-05-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

De oorlog in Game of Thrones lijkt al snel los te gaan barsten. Volgens de castleden ligt het tempo in seizoen zeven een stuk hoger.

Tegenover Entertainment Weekly verklapten Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister) en Kit Harington (Jon Snow) dat de kijkers een achtbaanrit kunnen verwachten. Coster-Waldau vertelt over de scripts: 'Dingen waar vroeger een heel seizoen over gedaan werd, nemen nu een enkele aflevering in beslag.' Volgens Harington schakelt de serie een versnelling hoger: 'Nu we bijna aan het einde zijn, versnelt alles. Het tempo ligt vele malen hoger dan we gewend zijn van de voorgaande seizoenen.' Volgens showrunner Dan Weiss heeft dat niet te maken met het beperkte (zeven stuks) aantal afleveringen: 'Het is een gevolg van de aanstaande oorlog. We bouwen al zes jaar naar bepaalde conflicten toe en naarmate deze dichterbij komen moeten de personages uit noodzaak steeds sneller handelen.'

Het zevende seizoen van Game of Thrones gaat op 16 juli van start op HBO. In 2018 wordt de serie afgesloten met een achtste seizoen, dat zal bestaan uit slechts zes afleveringen.