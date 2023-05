Game of Thrones S6E5: ‘The Door’ – ***** • Recensie • 23-05-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Sinds het begin van seizoen zes zit het tempo er flink in bijGame of Thrones.





Misschien omdat de makers vrijer zijn nu ze de boeken hebben ingehaald, of wellicht is het langzaamaan naderende einde de reden. Waarschijnlijk een combinatie van beide. Hoe dan ook, het plot gaat snel. Af en toe iets té snel zelfs.

Vaak als verhaallijnen iets te snel of juist te traag lijken, blijkt dat achteraf echter nodig te zijn geweest om alles uiteindelijk samen te kunnen brengen. Zo ook in ‘The Door’ – geschreven door showrunners David Benioff en D.B. Weiss zelf, en geregisseerd door Lost-veteraan Jack Bender. Het soort aflevering dat je pas later in het seizoen verwacht, stampvol plotwendingen, onthullingen en minstens één groot, dramatisch moment.

Om maar meteen met dat laatste te beginnen: Hodor! Alsof zijn dood an sich niet al erg genoeg is, blijkt daarnaast dat zijn geestelijke toestand is veroorzaakt door Bran, die tegelijkertijd in zowel het heden als het verleden in Hodor ‘wargt’. Of iets dergelijks. Waardoor de jonge Hodor zijn eigen dood meemaakt en vervolgens ruim twintig jaar naar dat niet te vermijden moment toe leeft. Een sciencefiction-achtige voorbestemde tijdlus. Tragisch tot en met.

En dan is er nog de dood van Brans direwolf, de onthulling van de oorsprong van de white walkers, de langverwachte confrontatie tussen Sansa en Littlefinger, Jorah die zijn liefde voor Daenerys opbiecht, de (tweede) introductie van Euron Greyjoy, en Arya die een vrij hilarisch, nogal metatekstueel toneelstuk over seizoen 1 van Game of Thrones kijkt. Oh, en niet te vergeten: Tormunds gelonk naar Brienne! Je kan je afvragen of dat plotlijntje niet wat te romcom is voor deze serie, maar het wérkt.



Hoe dan ook, als dit is wat Game of Thrones ons voorschotelt in aflevering nummer vijf, mogen we de borst wel natmaken voor de tweede helft van het seizoen.

Maandag 23 mei, 20.30 uur, HBO.