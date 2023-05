Game of Thrones S08 onthult regisseurs

HBO maakte bekend wie de laatste zes afleveringen van Game of Thrones gaan regisseren.

Miguel Sapochnik, David Nutter en showrunners David Benioff en Dan Weiss zullen allemaal voor een of meerdere afleveringen plaatsnemen achter de camera. Sapochnik regisseerde geen afleveringen voor seizoen zeven, maar was eerder verantwoordelijk voor Hardhome (de grote veldslag met het leger van de doden) uit het vijfde seizoen en de twee laatste afleveringen ( Battle of the Bastards en The Winds of Winter ) uit het zesde seizoen. Voor David Nutter is het regisseren van Game of Thrones nog langer geleden. De laatste twee afleveringen van seizoen vijf (met onder meer de 'dood' van Jon Snow) waren zijn laatste twee episodes. Daarnaast behoort ook The Rains of Castamere (beter bekend als The Red Wedding ) uit het derde seizoen tot zijn credits als regisseur.