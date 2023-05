Game of Thrones S08 kost 15 miljoen dollar per aflevering

HBO zal ruim 90 miljoen dollar spenderen aan het laatste seizoen van Game of Thrones.

De website Variety bericht dat de zender voor elke aflevering (zes in totaal) sowieso 15 miljoen dollar uit zal trekken. Dat prijskaartje valt waarschijnlijk nog hoger uit door bijkomende reshoots en aanvullende special effects. Ter vergelijking; de duurste series van Netflix ( The Crown en het inmiddels gestopte The Get Down ) hebben prijskaartjes van rond de 10 miljoen dollar per aflevering. In het eerste seizoen van Game of Thrones kostte een gemiddelde aflevering rond de 6 miljoen dollar, net als ook een gemiddelde aflevering van Stranger Things nu rond de 6 miljoen dollar kost. Game of Thrones had toen geen budget voor grote veldslagen. Denk aan de aflevering waarin Tyrion voor aanvang buiten westen wordt geslagen, om vervolgens pas na het gevecht weer wakker te worden. Inmiddels is de schaal van de HBO-productie echter gigantisch groot geworden.