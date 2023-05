Game of Thrones S07E03: 'The Queen's Justice' – ***** • Serie , Recensie • 01-08-2017 • leestijd 3 minuten • bewaren

SPOILERS! "I've done my part. I've brought ice and fire together." - Melisandre

Het is een beetje absurd dat Jon Snow en Ser Davos tussen twee afleveringen in even vlug van Winterfell naar Dragonstone zijn gezeild – Westeros lijkt kleiner en kleiner te worden de laatste tijd, vooral per schip kun je blijkbaar in een vloek en een zucht om het halve continent heen varen – maar vooruit, soms moet je maar door de vingers zien dat er een beetje met het tijdsverloop wordt gerommeld omwille van plot en drama. En daarmee zit het in 'The Queen's Justice' – aflevering 3 van seizoen 7 van Game of Thrones – wel snor.

Wat in deze aflevering meer nog dan in de vorige blijkt, is dat de serie om een memorabele scène te creëren weinig meer hoeft te doen dan personages bij elkaar te zetten die nog nooit – of al lang niet meer – het scherm hebben gedeeld. Dat is het resultaat van zes jaar aan karakterontwikkeling, waar we nu de vruchten van plukken. Achter elke uitgesproken zin zitten een geschiedenis en een persoonlijkheid die we kennen. En achter alles wat ongezegd is ook, wat dat betreft.

Zo ook in de langverwachte ontmoeting tussen Jon en Daenerys. ‘IJs en vuur’ volgens Melisandre, een verwijzing naar de titel van de boekenreeks. De scènes op Dragonstone beslaan bijna de helft van de aflevering en zijn een interessante botsing tussen twee personages die allebei het juiste proberen te doen, maar daarmee tegenover elkaar komen te staan. Het is dankzij bemiddeling van Tyrion – die Jon voor het laatst zag in seizoen 1, toen ze samen op de Muur stonden – dat er een eerste voorzichtige samenwerking ontstaat.

De rest van de aflevering bestaat bijna volledig uit dit soort karakterscènes, zoals Cersei’s wraak op Ellaria (je verwacht een kapotgeknepen hoofd, maar nee, Cersei is veel subtieler), een dreigement van Varys aan het adres van Melisandre (subtiel gepareerd door de suggestie dat ze heeft gezien hoe hij aan zijn einde zal komen) en de nogal ongemakkelijke hereniging van Sansa en Bran.

De enige actiescène wordt in zeer rap tempo afgewikkeld, eigenlijk niet veel meer dan een samenvatting: de Unsullied lopen bij hun aanval op Casterly Rock in een valstrik van Jaime, die het kasteel zo goed als leeg achter heeft gelaten en met de Lannister-troepen bezig is om Highgarden in te nemen. In eerdere seizoenen zou hier wellicht een hele aflevering voor kunnen worden uitgetrokken, maar we gaan er razendsnel doorheen.

Dat is niet heel erg, want wat volgt is veel belangrijker: een pracht van een sterfscène voor Olenna Tyrell, de scherpst geslepen tong van Westeros. Nadat ze Jaime de les leest over het gevaar van Cersei – en hij toegeeft dat hij te verliefd op haar is om er iets aan te doen – drinkt ze zonder enige weifeling haar gifbeker leeg om vervolgens te bekennen dat zíj achter de moord op Joffrey zat. ‘Vertel het aan Cersei, ik wil dat ze weet dat ik het was.’ Een exit in stijl voor de Queen of Thorns.

Dat neemt echter niet weg dat met de val van Highgarden, een ernstig geslonken vloot en de Unsullied ingesloten op Casterly Rock, Daenerys’ mogelijkheden voor een relatief bloedeloze overname van King’s Landing zo goed als nihil zijn. Cersei heeft in drie afleveringen tijd het tij bijna volledig gekeerd. Zou Daenerys nu dan tóch kiezen voor een ietwat overhaaste, drastische actie, met wellicht de dood van één van haar draken tot gevolg?

