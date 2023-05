Game of Thrones S07E02: ‘Stormborn’ – **** • 24-07-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

SPOILERS!

Zo wordt Daenerys door Melisandre betrokken bij het naderende onheil vanuit het ijzige noorden en de voorspelling over ‘de prins die beloofd was’. Een prins die door een slordige vertaling vanuit het Hoog Valyriaans ook best een prinses zou kunnen zijn, zo blijkt nu…

Daar komt bij dat de priesteres Daenerys aanspoort om – eindelijk! – Jon Snow te ontmoeten. Die heeft sowieso goede reden om naar Dragonstone te gaan nu hij van Sam heeft vernomen dat er onder het kasteel een grote voorraad drakenglas – hoognodig om ook maar een schijn van kans te hebben tegen de White Walkers – te vinden is, dus dat komt goed uit.

Zijn beslissing op Daenerys’ audiëntieverzoek in te gaan valt echter niet goed bij zijn vazallen en Sansa. ‘A Targaryan can't be trusted,’ bijt een van de noordelijke heren hem toe, wat gezien Jons geheime afkomst natuurlijk nogal ironisch is. Allemaal koren op de molen van Littlefinger, die van elke gelegenheid gebruik zal maken om een wig tussen Jon en Sansa te drijven.

Arya daarentegen besluit juist om haar plannen te wijzigen en naar Winterfell te gaan, nadat ze van Hot Pie (!) verneemt dat Jon hun familiekasteel heeft heroverd op de Boltons. Alsof de reünie met onze favoriete pasteitjesbakker niet genoeg is, volgt er ook nog een bitterzoet weerzien met Arya's reuzenwolf Nymeria, die helaas van korte duur is. Je kan nooit écht terugkeren naar huis, zo lijkt de boodschap, omdat je nou eenmaal niet meer de persoon bent die je ooit was.

Ondertussen probeert Sam om Jorah van zijn greyscale te genezen, wat hopelijk betekent dat ze uiteindelijk samen op avontuur gaan. En waar de seksscènes in de vroege seizoenen van Game of Thrones vaak nogal goedkoop en vooral om te prikkelen waren, laat de scène tussen Missandei en Grey Worm je vooral vurig hopen dat ze na afloop van de serie nog lang en gelukkig leven.

En hoewel Cersei vorige week flink in het nauw leek te zitten, bewijst het einde van de aflevering het tegendeel: Euron blijkt een veel formidabelere (en vermakelijkere!) bad guy dan hij in eerste instantie leek, als hij in een tamelijk imposante actiescène op zee (hoera voor het grotere budget!) de vloot van Yara en Theon overmeestert, waarbij hij Ellaria en Yara gevangen neemt en een gevluchte Theon achterlaat in zee.

Wellicht dat deze grote tegenslag Daenerys alsnog doet besluiten om simpelweg King’s Landing met drakenvuur à la Harrenhal tot op de grond af te branden, wat Qyburn gelegenheid zou geven om zijn nieuwe antidrakenwapen te gebruiken…