Game of Thrones S07: tien vragen om na de finale over te speculeren • 05-09-2017 • leestijd 6 minuten • bewaren

Nu het zevende seizoen van Game of Thrones is afgelopen, zetten we nog even een paar brandende vragen op een rij.

We laten daarbij de informatie uit de boeken van George R.R. Martin (zo goed als) achterwege en letten vooral op wat er in de serie te zien en te horen is geweest. Wel houden we hier en daar rekening met wat al bestaande theorieën. De grote vraag waar iedereen momenteel mee in de maag zit, is uiteraard wanneer het achtste seizoen op televisie van start gaat. De opnamen van de zes laatste afleveringen zouden in oktober al beginnen, maar de premièredatum op televisie ( 2018? 2019? ) is nog niet bevestigd. Alle afleveringen zouden wellicht bijna net zo lang worden als de afgelopen finale The Dragon and the Wolf , maar een aflevering hoeft natuurlijk niet per se lang te zijn om indruk te maken, dat bewees ook de kortste aflevering ( The Spoils of War ) van seizoen zeven.

*onderstaande artikel bevat spoilers*

Zijn Tormund en Beric dood of niet?

De finale eindigde met het (gedeeltelijk) instorten van de muur, nadat een ondode Viserion er wat ‘frostfire’ (geen officiële term) tegenaan spuide. Waren Tormund en Beric op dat moment al ontsnapt of liggen ze ergens onder het puin begraven? Acteurs Kristofer Hivju en Richard Dormer deden er na afloop nog vrij geheimzinniger over, maar veel kijkers hopen op straks in ieder geval op nog wat echte interactie tussen Tormund en Brienne. En Dormer wil je alleen al door zijn epische stem eigenlijk nog niet kwijt. Een ‘offscreen’ dood van beide personages lijkt dan ook onwaarschijnlijk, maar het gebeurde bijvoorbeeld al eens eerder met Stannis Baratheon.

Waar gaat Jaime in godsnaam naartoe?

In de finale zagen we Jaime te paard King’s Landing verlaten, iets waar Bronn (die nog altijd hoopt op een kasteel) waarschijnlijk niet blij mee is. Zal hij daadwerkelijk naar het noorden afreizen om daar te helpen in de strijd tegen het ondode leger? En zullen zijn manschappen uit loyaliteit (Jaime weigerde in The Spoils of War het slagveld te verlaten en riskeerde zijn eigen leven in een poging om de oorlog met Deanerys te beëindigen) met hem meegaan of is bij hen de angst voor represailles van de koningin te groot. Mocht Jaime verzeild raken in Winterfell, zou een ontmoeting met Bran (die eigenlijk geen Bran meer is) de cirkel met de allereerste aflevering van de serie rond maken.

Wie of wat is The Golden Company?

Waar Jaime ook naartoe gaat, hij bezit essentiële informatie over het strijdplan van Cersei, die The Golden Company vanuit Essos naar King’s Landing wil halen. Het huurlingenleger (een beetje vergelijkbaar met het eveneens uit Essos afkomstige Second Sons, maar dan vele malen groter) werd ooit eerder in de serie genoemd door Davos, die aan toen Stannis voorstelde om ze in te huren. Het leger is 20.000 man sterk en ook de olifanten (Return of the King, anyone?) werden in de serie bevestigd. Het ontstaan van The Golden Company hangt samen met de familiegeschiedenis van Daenerys, want het leger werd lang geleden opgericht door een bastaardzoon van koning Aegon Targaryen de vierde. Ook de inmiddels weer Greyscale-vrije Jorah Mormomt maakte ooit deel uit van The Golden Company.

Wat is er aan de hand met Tyrion?

Tijdens de scène waarin Jon en Dany het bed delen, kregen we een overdaad van shots met Tyrions verontruste gezicht voorgeschoteld. Het lijkt gelukkig niets met jaloezie te maken te hebben, want volgens acteur Peter Dinklage is zijn personage vooral bezorgd over het feit dat romantiek in Westeros zelden een happy end kent en dat de politieke complicaties dan enorm toenemen. Sommige mensen beweren dat Tyrion straks opnieuw van kant zal switchen, maar dat lijkt erg vergezocht, ook al was hij zichtbaar aangeslagen door het met zijn verschroeide familieleden bezaaide slagveld in The Spoils of War. Wel werd in de finale het einde van zijn gesprek met zus Cersei, waarin hij leerde dat hij (zo lijkt het) opnieuw oom gaat worden, dan weer voor de tv-kijker verborgen gehouden.

Hoe de Night King te bestrijden?

Het zevende seizoen leerde ons dat de hiërarchie van het ondode leger het vampier-principe hanteert; dood de grote aanstichter en je dood ze allemaal. Een infiltratiemissie zou dan wellicht effectiever zijn dan een grootschalige aanval; er bestaan zelfs theorieën die beweren dat Arya straks een half weggerot gezicht in haar tas heeft waarmee ze dicht bij de Night King in de buurt kan komen. Maar nu deze een draak heeft, is het de vraag hoe vaak hij zich nog op de begane grond zal begeven. Een soort dogfight met Drogon en Rhaegar hoog in de lucht lijkt waarschijnlijker. Daarnaast hebben we zijn hand to hand combat-skills nog niet een keer in actie gezien en lijkt ook een soort ‘psychic showdown’ met Bran eveneens mogelijk.

Waartoe is Bran allemaal in staat?

Bran werd dit seizoen een beetje op de achtergrond gehouden, omdat hij als three eyed raven bijna een soort alwetend plot-device is geworden. Zijn kennis lijkt te werken als het internet; zijn hoofd bevat alle informatie, maar er moet wel eerst een zoekterm ingevoerd worden. Dat is waar Samwell Tarly om de hoek komt kijken; op zijn verzoek zagen we Bran al eens in het verleden graven, op zoek naar ‘beelden’ van het geheime huwelijk tussen Lyanna Stark en Rhaegar Targaryen. Acteur Isaac Hempstead Wright bevestigde ook een opgenomen scène, waarin Bran met zijn alwetendheid Sansa op het spoor zet van Littlefingers verraad. De scène werd echter uit de finale geknipt, om zo zijn plotselinge tribunaal als een verrassing te laten komen.

Gaat Jon Snow een draak bestijgen?

Tijdens de voorgaande seizoenen werd er nog wel eens gespeculeerd dat ook Tyrion half Targaryen zou zijn en dat in het laatste seizoen zowel hij als Jon Snow (we blijven hem gewoon nog even bij zijn oude naam noemen) op de overige draken zouden gaan vliegen. Door de twist aan het einde van Beyond the Wall kan het Tyrion-gedeelte van die theorie nu wel de prullenbak in, maar dat Jon Snow in het achtste seizoen op de rug van Rhaegal klimt lijkt zo goed als onvermijdelijk. Het meest onomstotelijke bewijs is uiteraard al die hele mooie scène in de aflevering Eastwatch , waarin Jon Snow opperdraak Drogon over zijn snuit aait en deze zijn Targaryaanse bloed al zo'n beetje lijkt te ruiken.

Hoe reageert Dany op de waarheid?

Als Deanerys ergens een hekel aan heeft dan zijn het wel mensen die haar trotse ‘I was born to rule the seven kingdoms’-betoog afdoen als onzin. En de altijd goudeerlijke (zo bleek maar weer eens in de finale) Jon Snow zal de waarheid omtrent zijn afkomst (Bran lijkt hem straks te gaan vertellen dat hij als Aegon Targaryen het meeste recht heeft op de troon) niet voor Daenerys geheim willen houden. De incest-bom (bekijk ook de reactie van Emilia Clark zelf in dit interview , ondertussen gebruikt voor talloze memes) die ook nog moet gaan vallen daargelaten, zal het sowieso intressant zijn om te zien hoe ze op alleen al die claim (afkomstig van een kreupele jongen die ze totaal niet kent) reageert.

Wordt Cersei een Mad Queen?

Nu Jaime niet langer aan haar zijde staat, ligt de weg open voor Cersei om te veranderen in de ultieme (menselijke) super villain. In een eerdere flashback uit haar kindertijd, kreeg ze van een bosheks te horen dat ze drie kinderen zou krijgen. Dat zou betekenen dat haar vierde kind nooit wordt geboren, waarna ze werkelijk niets meer heeft om voor te leven. Als haar zwangerschap tenminste geen verzinsel is om Jaime en Tyrion te manipuleren. In de boeken is de voorspelling een stukje uitgebreider en krijgt ze te horen dat het ‘kleine broertje’ (mogelijk Tyrion, hoewel Jaime nu ook een safe bet lijkt) verantwoordelijk zal zijn voor haar dood, maar dat gedeelte werd niet meegenomen in de tv-adaptatie.

Gaat Dany toch nog zwanger worden?

De laatste paar afleveringen werd er verschillende keren op gehamerd dat Daenerys nooit kinderen zal kunnen krijgen. Dat hoorde ze in het eerste seizoen immers al eens van priesteres Mirri Maz Duur en ook het feit dat ze niet zwanger is geworden van haar vele vrijpartijen met Daario speelt mee. Het toenemende aantal verwijzingen naar het (wel of niet kunnen) krijgen van kinderen (ook Tyrion probeerde al een gesprek te beginnen over opvolging) lijkt al een beetje te hinten naar een toekomstige zwangerschap. Een geboorte zullen we waarschijnlijk niet zien, tenzij er straks een grote tijdsprong gemaakt wordt.