Game of Thrones S07: nieuwe trailer

De winter is dan eindelijk gearriveerd in een nieuwe trailer voor het zevende seizoen van Game of Thrones.

Aan het einde van het zesde seizoen van de serie zagen we hoe Daenerys (Emilia Clarke) samen met haar draken en haar leger koers zette richting Westeros, waar Cersei (Lena Headey) aan de macht is gekomen. Ondertussen is Jon Snow (Kit Harington) weer de baas in Winterfell en zijn ook de White Walkers aan een opmars bezig. Het zevende seizoen van Game of Thrones start op 16 juli bij HBO in Amerika en is vanaf 17 juli in Nederland te zien bij Ziggo. De reeks bestaat dit keer uit slechts zeven afleveringen, maar de laatste daarvan krijgt een extra lange speelduur van 81 minuten. De achste en laatste reeks zou moeten volgen in 2018, hoewel dat nog niet helemaal zeker is.