Game of Thrones S07 breekt Twitter-record • 18-07-2017

Afgelopen zondag werd er maar liefst 2,4 miljoen keer getweet over de seizoensopener van Game of Thrones.

Nooit eerder kreeg een aflevering van een tv-serie zoveel reacties op Twitter. Wat betreft de personages bleek Arya Stark het populairst, gevolgd door Daenerys Targaryen, Sansa Stark, Cersei Lannister en Jon Snow. De drie scènes waar het meest over gesproken werd waren ( spoilers als je de aflevering nog niet hebt gezien ) de wraakscène met Arya, de cameo van zanger Ed Sheeran en het slotstuk waarin Daenerys en Tyrion aankomen bij Dragonstone. In Amerika keken ruim tien miljoen mensen naar de première op televisie. Bij de seizoensopener van vorig jaar waren dat er nog net geen acht miljoen. Met alle online kijkbeurten erbij zit het totale aantal kijkers inmiddels al ruim over de zestien miljoen.

De tweede aflevering Stormborn kreeg tevens een teaser.