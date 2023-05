Game of Thrones komt zomer 2017 weer terug • Nieuws • 19-07-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

De start van de productie van Game of Thrones is definitief vertraagd. HBO bevestigt dat het zevende seizoen pas in de zomer van 2017 op televisie verschijnt. Ook werd bevestigd dat seizoen zeven uit zeven afleveringen bestaat, in plaats van de gebruikelijke tien.

‘Nu de winter in Game of Thrones dan echt is gearriveerd, denken producenten David Benioff en D.B. Weiss dat de verhaallijnen van het komende seizoen gebaat zijn bij een latere productiestart, wanneer het weer daadwerkelijk aan het veranderen is’, liet HBO weten in een statement. ‘Onze seizoenspremière vindt traditiegetrouw altijd plaats in de lente, maar we verschuiven de uitzending van de eerste aflevering deze keer door naar de zomer, om zo het draaischema beter tegemoet te komen.’

De opnamen voor het zevende seizoen vinden plaats in onder meer meer Noord-Ierland, IJsland en Spanje. De late première heeft tevens tot gevolg dat de serie volgend jaar niet meedingt naar de Emmy’s, aangezien alleen series die voor 31 mei beginnen – de zomer start op 21 juni – in aanmerking komen voor de beeldjes. Afgelopen weekend werd het zesde seizoen nog genomineerd voor 23 Emmy's . Lees ook ons interview met Game of Thrones -vertaler David Peterson.