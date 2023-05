Game of Thrones-finale breekt kijkcijferrecord

Afgelopen zondag keken er maar liefst 16,5 miljoen mensen in Amerika naar de finale van Game of Thrones.

Daarmee is The Dragon and The Wolf de best bekeken aflevering uit de geschiedenis van de serie. De vorige aflevering Beyond the Wall , die overigens al voor de uitzending op tv uitlekte op internet , werd volgens HBO door 10,2 miljoen Amerikanen bekeken. Vorige jaar scoorde de finale van het zesde seizoen 'slechts' 8,9 miljoen kijkers, een aantal waar de opener van seizoen zeven met 10,1 miljoen kijkers direct overheen ging. De afleveringen van seizoen zeven bleven vervolgens maar records breken en niet alleen met de kijkbeurten op de avond van de uitzending. Bij elkaar opgeteld (live en on demand) trok elke aflevering van het zevende seizoen van Game of Thrones uiteindelijk gemiddeld 31 miljoen kijkers. Daardoor is de serie wat betreft populariteit The Walking Dead op AMC inmiddels voorbijgestreefd.