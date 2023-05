FX onthult teaser voor drugsdrama Snowfall • Nieuws • 27-03-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Het drama opent in 1983, wanneer het South Central-gedeelte van Los Angeles volledig overspoeld wordt door een nieuwe drug, crack. Snowfall volgt verschillende personages, die tijdens dit turbulente tijdperk macht proberen te vergaren. Damson Idris speelt de hoofdrol als de ambitieuze straatjongen Franklin Saint. Daarnaast zien we nog een aantal misdaadfamilies en schimmige CIA-agenten. De pilot van Snowfall was geen succes, maar na een tweede poging besloot zender FX alsnog een compleet seizoen te bestellen. Het script werd toen herschreven door Singleton zelf, die de regie vervolgens overliet aan Adil El Arbi en Bilall Fallah; de 2 Belgische filmmakers die onlangs naar voren werden geschoven als de regisseurs van de vierde Beverly Hills Cop-film met Eddie Murhpy.

John Singleton debuteert deze week ook zijn nieuwe serie Rebel op BET. De regisseur brak begin jaren 90 door met Boyz n the Hood, waar hij een tweetal Oscarnominaties voor ontving. Voor tv regisseerde hij eerder afleveringen van onder meer Empire en Billions.