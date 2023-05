FX geeft premièredatum en promo van Legion vrij • Nieuws • 07-12-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

De X-Men-serie Legion gaat op 8 februari in première bij FX. De bekendmaking van de releasedatum ging gepaard met een nieuwe promo.

Legion gaat over David Haller, een schizofrene man en in de X-Men - stripboeken tevens de zoon van Charles Xavier. Haller zit vast in een psychiatrische inrichting, maar komt erachter dat al zijn waanbeelden en hallucinaties best wel eens tot de werkelijkheid zouden kunnen behoren. Het personage wordt gespeeld door Dan Stevens (Downton Abbey), volgend jaar in de bioscoop te zien als het beest in de live-action vertelling van Beauty and the Beast. Bijrollen in Legion zijn er voor Aubrey Plaza (Parks and Rec), Rachel Keller (Fargo), Jean Smart (24) en Jemaine Clement (Flight of the Conchords). De serie werd bedacht door Noah Hawley, eerder al succesvol op FX met Fargo. Achter de schermen zijn onder andere Lauren Shuler Donner, Bryan Singer en Simon Kinberg betrokken als producenten, maar Legion staat wel helemaal los van de X-Men-bioscoopfilms. In Nederland zal de serie straks worden uitgezonden door Fox.