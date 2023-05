FX gaat langer door met Better Things en Atlanta

FX verlengt zijn 2 gloednieuwe komedies nu alvast met een tweede seizoen. Van zowel Better Things als Atlanta zijn inmiddels tien extra afleveringen besteld.

Vroege verlengingen zijn een zeldzaamheid voor FX. De zender wacht normaal gesproken enkele weken op de volledige data met betrekking tot de online en on demand kijkcijfers. Beide series konden echter direct rekenen op goede kritieken en veel tv-kijkers. Vooral Atlanta wist een onverwacht hoog aantal kijkers te trekken. Beide series vielen ook bij ons in de smaak. Lees onze recensie van Better Things , waarin Pamela Adlon ( Californication ) als alleenstaande moeder haar baan als actrice probeert te combineren met de opvoeding van haar kinderen. En bekijk ook onze recensie van Atlanta , waarin Donald Glover ( Community ) zich als manager van zijn rappende neef door de hiphop-scene van Atlanta heen probeert te manoeuvreren.

Onlangs stopte FX met Sex & Drugs & Rock & Roll , maar nu Atlanta en Better Things zeker zijn van een tweede seizoen, heeft de zender weer 4 komedies die actief zijn. Een van de andere twee wist afgelopen weekend zijn eerste Emmy te winnen; Louie Anderson kreeg het beeldje voor zijn rol als de moeder van Zach Galifianakis in Baskets. De vierde nog actieve komedie is het eveneens door Adlon geproduceerde Louie , maar het is nog onduidelijk wanneer die serie terugkomt.